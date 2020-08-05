МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сулейман Керимов и его семья, владеющие золотодобытчиком "Полюс", впервые в истории рейтинга Forbes поднялись на первое место в его российской части, сообщает издание.

"Благодаря росту цен на золото семья Сулеймана Керимова… впервые оказалась на вершине российского списка в рейтинге Forbes Real-Time…. по состоянию на 13:00 мск состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в 24,7 миллиарда долларов, с начала дня оно увеличилось на 1,7 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Бывший лидер списка Владимир Потанин (совладелец "Норникеля") переместился на второе место с оценкой состояния в 24,6 миллиарда долларов. Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин (основной владелец НЛМК), его состояние составляет 21,9 миллиарда долларов.

Стоимость золота выросла почти на 20% за первые полгода 2020 года, ралли цен на этот драгоценный металл резко ускорилось в последние недели. Во вторник, 4 августа, цена на золото впервые в истории превзошла отметку в 2 тысячи долларов за унцию. Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, остается высоким из-за постоянной обеспокоенности, связанной с экономическими последствиями пандемии коронавируса.