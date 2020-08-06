МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Приходящийся на группу чистый убыток итальянской банковской группы UniCredit по итогам первого полугодия 2020 года составил 2,286 миллиарда евро против чистой прибыли в 3,028 миллиарда евро годом ранее, следует из отчетности группы.

Операционная прибыль за отчетный период составила 3,61 миллиарда евро, что на 16,6% меньше прошлогоднего показателя. Чистый процентный доход группы составил 4,887 миллиарда евро, снизившись в годовом выражении на 3,1%. Выручка опустилась на 7,9% — до 8,548 миллиарда евро.

По итогам второго квартала UniCredit зафиксировала падение чистой прибыли в 4,4 раза — до 420 миллионов евро. Операционная прибыль уменьшилась на 16,6% — до 1,726 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 2,393 миллиарда евро, снизившись в годовом выражении на 4,5%. Выручка снизилась на 7,7% — до 4,17 миллиарда евро.

"Мы увидели первые признаки восстановления бизнеса в конце второго квартала, когда начали открываться экономики большинства наших основных рынков", — приводятся в релизе слова гендиректора UniCredit Жан-Пьера Мюстье (Jean Pierre Mustier).

Банковская группа UniCredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе UniCredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.