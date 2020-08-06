МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг утром растет более чем на 3%, вновь приближаясь к отметке в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.38 мск биткоин дорожает на 3,36%, до 11 675 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 3,46%, до 11 668 доллара. На долю биткоина приходится примерно 61% рынка.

В воскресенье цена биткоина впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению.

"За вчерашний день биткоин прибавил 5%, но остался ниже уровня сопротивления 12 тысяч долларов. Сейчас цена немного снижается. "Эфир" (ETH), как условно ведущий индикатор в данном цикле, достиг важного уровня 400 долларов и немного отступил. В случае снижения до поддержки на уровне 320, возможна коррекция и в биткоине", — отметил независимый эксперт Мансур Гусейнов.