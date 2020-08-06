МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по МСФО по итогам первого полугодия 2020 года выросла на 25,1% в годовом выражении и составила 19,3 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Чистая маржа выросла на 28,3% и составила 51,4 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 25,7%, до 24,8 миллиарда рублей.

TCS Group понизила свои ожидания по чистой прибыли по МСФО в текущем году до 30-35 миллиардов рублей с не менее 42 миллиардов рублей.

Группа в марте сообщила, что по итогам текущего года планирует заработать чистую прибыль по МСФО на уровне не менее 42 миллиардов рублей, однако уже в мае в связи с распространением коронавируса и наблюдающейся неопределенностью в деловой среде группа отозвала свой прогноз.

"Несмотря на сохранение некоторой неопределенности, мы располагаем достаточными данными для публикации обновленного прогноза на 2020 года на основании предположений о постепенном восстановлении экономической активности: чистая прибыль — в размере 30-35 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

Группа также ожидает, что во втором полугодии вернется к устойчивым темпам роста кредитного портфеля за вычетом резервов. Согласно обновленному прогнозу, стоимость риска по итогам года составит около 12% вместо ранее ожидавшихся 9%, стоимость фондирования — около 5% вместо 6%.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".