МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Совет директоров TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", утвердил промежуточные дивиденды за второй квартал в 0,20 доллара на акцию или ГДР, общий объем выплат составит 39,9 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Группа не выплачивала дивиденды за второй квартал прошлого года.

"В соответствии с дивидендной политикой группы совет директоров утвердил третью выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 года в размере 0,20 доллара США на одну акцию или ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за II квартал, составила приблизительно 39,9 миллиона долларов США", — сказано в релизе.

Отмечается, что в соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 21 августа 2020 года, состоится ориентировочно 24 августа. Выплата дивидендов держателям ГДР группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф Банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки".