МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредиторам принимать досрочный возврат потребительского кредита или займа, даже если заемщик вносит сумму меньше, чем указал в уведомлении о досрочном возврате, говорится в информационном письме регулятора.

"Внесение денежных средств в счет досрочного возврата потребительского кредита (займа) в размере меньшем, чем было указано заемщиком в уведомлении о досрочном возврате потребительского кредита (займа), само по себе не является основанием для отказа в зачислении этих сумм в счет досрочного возврата долга, поскольку в данном случае заемщиком вносятся денежные суммы, о которых кредитор был предупрежден как о досрочном возврате кредита (займа)", — сказано в документе.

Отмечается, что в настоящее время россияне сталкиваются с отказами банков и других кредиторов зачислить деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма оказывается меньше указанной в уведомлении о досрочном возврате, которое заемщик должен по закону направить кредитору.

Такие отказы Банк России считает недобросовестными: в этом случае кредиторы не должны отказывать в частичном досрочном возврате кредита, так как были о нем предупреждены. А также они должны своевременно дать заемщику обновленный график платежей по оставшейся задолженности, подчеркивает регулятор.

"Если досрочный возврат привел к изменению полной стоимости кредита (ПСК), кредитор должен сообщить об этом заемщику и предоставить новое значение ПСК. Банк России рекомендует кредиторам заранее давать заемщикам расчет долга и процентов именно на дату планируемого внесения средств", — указали в ЦБ.