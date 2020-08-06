МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Экономическая активность в России стабилизируется на пониженном уровне, а восстановление носит неравномерный и неустойчивый характер — в ряде отраслей эффект отложенного спроса себя исчерпал, говорится в материалах ЦБ.

"Оперативные данные по динамике отраслевых финансовых потоков продолжают указывать на стабилизацию экономической активности на пониженном уровне. Восстановление носит неравномерный и неустойчивый характер: на последней неделе июля в ряде отраслей наблюдалось некоторое ухудшение динамики, что может быть связано с исчерпанием эффекта отложенного спроса, а также с влиянием вторичных эффектов от ограничительных мер через межотраслевые взаимосвязи", — сказано в документе.

По данным регулятора, на прошедшей неделе c 27 по 31 июля объем средних дневных входящих платежей по экономике России продолжил падать, хотя и меньшими темпами — спад относительно "нормального уровня" составил 7,7% против 12,7% неделей ранее.

Предыдущие три недели падение ускорялось: с 20 по 24 июля оно составило 12,7%, неделей ранее — 11,3%, а с 6 по 10 июля — 9,8%. При этом на неделе с 29 июня по 3 июля объем средних дневных входящих платежей впервые с конца марта превысил "нормальный" уровень. Входящие потоки платежей – индикатор валовой выручки отрасли. Объем и динамика входящих платежей в отраслях российской экономики позволяют составить представление об изменениях экономической активности в этих отраслях и их финансового состояния.

Отставание объема входящих финансовых потоков в группе отраслей, ориентированных на экспорт, резко сократилось и составило —6,4% после —23,2% неделей ранее. В то же время отклонение вниз в потребительских отраслях усилилось — до 8,1% против 2,4% на прошлой неделе. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, отклонение на отчетной неделе составило —9,6% после —2,2% неделей ранее.

"Несмотря на некоторое ухудшение динамики платежей на последней неделе июля, в целом за месяц объем платежей восстановился, превысив уровень прошлого года второй месяц подряд. Но в значительной степени это объясняется временным отскоком в отраслях, которые показывали сильное падение в предыдущие месяцы, на фоне постепенного снятия ограничительных мер", — подытожили в ЦБ.