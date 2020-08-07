МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром демонстрирует небольшой рост, сохраняясь на уровне 11,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.52 мск биткоин дорожает на 1,35%, до 11 819 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 1,07%, до 11 779 доллара. На долю биткоина приходится примерно 60,9% рынка.

В воскресенье цена биткоина впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению.

"Биткоин по-прежнему торгуется вблизи 12 тысяч долларов, но волатильность снизилась. "Эфир" (ETH) также остается около отметки 400 долларов. Консолидация может продлиться еще несколько дней, затем обычно следует резкий взлет или падение. Пока больше шансов на продолжение роста", — заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.