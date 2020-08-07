МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Сбербанк в июле заработал чистую прибыль в 65,6 миллиарда рублей, что меньше результата за аналогичный период прошлого года на 13,1%, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.

Чистая прибыль банка за январь-июль сократилась на 22,4% — до 403,1 миллиарда рублей.

Средства физических лиц в Сбербанке в январе-июле выросли на 6,9% — до 14,56 триллиона рублей на 1 августа 2020 года, средства юридических лиц — на 7,4%, до 7,14 триллиона рублей.

При этом в июле средства клиентов в целом увеличились на 0,7%. Средства физических лиц увеличились на 1,3%, средства юридических лиц сократились на 0,4%.

Сбербанк в январе-июле нарастил кредитование населения на 5,9%, корпоративного сектора — на 8,1%, следует из отчетности.

Кредиты населению по состоянию на 1 августа 2020 года выросли до 7,668 триллиона рублей с 7,244 триллиона на 1 января. Объем кредитов юрлицам увеличился до 14,41 триллиона рублей с 13,329 триллиона рублей на начало года.