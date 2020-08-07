МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Число переводов на карты Visa в Россию и из нее во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло более, чем втрое, сообщил РИА Новости руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.

"Во втором квартале 2020 года мы видим существенный прирост объемов международных переводов на карты Visa, как в Россию, так и из России, по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Число международных переводов за данный период увеличилось более чем в три раза", — сказал Топунов.

За указанный период также существенно расширилась география международных переводов на карты Visa. Из России международные переводы на карты этой платежной системы были осуществлены в 157 стран мира, добавили в компании.