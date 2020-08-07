МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО во втором квартале упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 14 раз, до 2,1 миллиарда рублей, за первое полугодие — снизилась в 1,8 раза и составила 41,9 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.

Расходы ВТБ на резервы увеличились за первое полугодие в 2,5 раза, до 113,9 миллиарда рублей, за второй квартал — составили 68,8 миллиарда рублей против 30,2 миллиарда рублей годом ранее.

Таким образом, показатель чистой прибыли оказался хуже консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль по итогам второго квартала на уровне 8,3 миллиарда рублей, а по итогам полугодия — в размере 48 миллиардов рублей.

Расходы на резервы оказались также хуже прогнозов аналитиков — их ожидания были на уровне 93,9 миллиарда рублей за полугодие и 49,1 миллиарда рублей за второй квартал.

Кредиты юридическим лицам в ВТБ за январь-июнь 2020 года выросли на 3%, населению — увеличились на 7%, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Кредитный портфель юридических лиц вырос за шесть месяцев на 3%, а без учета валютной переоценки упал на 0,9%, розница, которая не зависит от валютной переоценки, выросла на 7%", — сообщил он.

Пьянов отметил, что ВТБ по рознице обгоняет рынок, который за этот же период вырос на 4%, но отстает от рынка по корпоративному кредитованию.

ВТБ ждет рост кредитов в России физическим лицам в 2020 году на 6%, сам планирует расти выше рынка, юридическим лицам – на 4%, банк рассчитывает вырасти на уровне этого показателя, заявил Пьянов.

"Кредиты физических лиц в рынке будут расти на 6%, и мы предполагаем в таргете рост выше рынка. Корпоративное кредитование — на 4%, тут мы ожидаем наверстать рынок в оставшийся квартал", — отметил он.

В мае банк по российскому рынку кредитования в 2020 году выдавал два сценария – базовый и стрессовый, в обоих показатели банка планировались выше средних по рынку.