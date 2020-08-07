МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. ВТБ выплатит государству 6,3 миллиарда рублей особых дивидендов, которые затем будут переданы в Промсвязьбанк в обеспечение передаваемых банку активов, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ выступает за продление регуляторных послаблений ЦБ

"Будут предусмотрены особые дивиденды, которые будут определены в размере 6,3 миллиарда рублей, которые связаны с передачей капитала в Промсвязьбанк", — заявил Пьянов. Он пояснил, что это особые дивиденды, связанные с формой передачи этого капитала через бюджет Российской Федерации.

Пьянов заявил, что такие дивиденды будут выплачены целевым образом только по привилегированным акциям первого типа. "По сути, источником выплаты является прибыль прошлых лет. То есть их нельзя формально называть дивидендами по итогам 2019 года", — заявил член правления ВТБ. С такой рекомендацией менеджмент ВТБ выйдет в августе на заседании набсовета.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка. Привилегированные акции ВТБ первого типа составляют 32,9% уставного капитала ВТБ (21,403 триллиона акций) и принадлежат Минфину РФ.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. В настоящее время ПСБ уже сопровождает не менее 60% всех контрактов, которые заключены в сфере гособоронзаказа, сообщал в начале июля председатель банка Пётр Фрадков.

ДИВИДЕНДЫ ЗА 2019 ГОД

Менеджмент ВТБ предложит наблюдательному совету выплатить дивиденды за 2019 год в размере 10% от чистой прибыли по МСФО, общий размер выплаты составит 20,12 миллиарда рублей, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Правительство РФ в среду сообщило, что предусмотрело выплату ВТБ дивидендов за 2019 год в размере 10% от чистой прибыли банка по МСФО.

"В конце сентября состоится годовое общее собрание акционеров, в августе состоится набсовет, который утвердит повестку и, по сути, рекомендации ГОСА. Менеджмент группы ВТБ будет выходить на наблюдательный совет со следующей рекомендацией: … выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 20,12 миллиарда рублей на все типы акций из прибыли 2019 года", — рассказал Пьянов. Он пояснил, что размер дивидендов составит "10% от чистой прибыли".

"Это будет соответствовать дивидендной доходности 1,9% годовых на основании средневзвешенного курса акций прошлого года", — добавил он.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.