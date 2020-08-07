МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Потенциал роста экономики России в 1,5-2% сохранится после завершения кризиса и периода восстановления, сказал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Мы считаем, наша базовая гипотеза, что потенциал роста российской экономики после этого кризиса, он сохранится, вот те 1,5-2%, в рамках которой экономика могла расти до кризиса, скорее всего, эта траектория сохранится", — сказал Тремасов в интервью телеканалу РБК.

"Те же 3,5-4,5%, которые заложены сейчас в нашем прогнозе на следующий год — это во многом результат восстановительного роста, то есть мы сейчас ушли ниже уровня потенциала, и нам требуется возвращение на этот уровень. После того, как мы вернемся, скорее всего, следующая траектория будет на уровне 1,5-2%, а вот период восстановления, а он займет 2021 год и частично 2022 год — в этот период темпы роста могут быть выше", — добавил он.

ЦБ в конце июля сузил прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%. Также регулятор изменил ожидаемый коридор по росту экономики в 2021 году — до 3,5-4,5% с апрельской оценки в 2,8-4,8%, в 2022 году — до 2,5-3,5% с прежних 1,5-3,5%.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ напомнил, что российская экономика достигла "дна" в мае, но уже с июня наблюдалось восстановление экономики, хотя оно и носит неоднородный характер. Минэкономразвития в июле сообщало, что оценивает снижение ВВП России в июне на 6,4% в годовом выражении после спада на 10,7% в мае и на 12% в апреле.

Регулятор в первую очередь видит восстановление потребительского спроса, чему способствует реализация отложенного спроса, который накопился за период карантина, и меры бюджетной поддержки, подчеркивает Тремасов. "И, конечно, играет роль такой фактор, как сохранение ограничений по международному туризму. В прошлом году в третьем квартале россияне потратили на зарубежные поездки порядка 800 миллиардов рублей. Сейчас значительная часть этих денег остается внутри страны, что, в общем-то, тоже поддерживает потребительский спрос", — указал он.