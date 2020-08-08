МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа прошлого года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. В течение недели котировки несколько снижались, однако эксперты уверены, что 12, и даже 15 тысяч долларов – не предел уже в самое ближайшее время.

НОВОЕ ЗОЛОТО

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, рост биткоина обусловлен несколькими факторами. Это и восстановление рынков после мартовского падения, вызванного пандемией, и ужесточение торговой войны между Китаем и США, и опасения китайских инвесторов относительно более жесткого трансграничного финансового контроля со стороны Пекина.

Кроме того, инвесторы боятся возможной второй волны коронавируса этой зимой. Она вновь приведет к приостановке работы предприятий, снижению потребительского спроса и в целом может оказаться более разрушительной, чем то, что мы наблюдали весной, потому что мировая экономика совершенно точно не успеет полностью восстановиться к этой осени, считает официальный представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко.

"В периоды такой турбулентности инвесторы традиционно уводят активы в безопасные убежища, например, золото, которое недавно обновило годовой максимум. Биткоины вряд ли выглядят в глазах инвесторов как полноценный аналог золота, но это крайне ликвидный актив, в который можно быстро войти и быстро выйти, а также быстро перевести на другой счет без обычных бюрократических проволочек. Он просто удобен ", — объясняет она.

Можно сказать, что биткоин постепенно становится новым золотом, поскольку не подвержен инфляции. ФРС, ЕЦБ и другие центробанки напечатали большое количество денег, чтобы поддержать свои экономики в кризис — в будущем это приведет к частичному обесцениванию резервных мировых валют. Их в какой-то мере заменят новые цифровые валюты.

РЕГУЛЯТОРЫ СМЕНИЛИ ГНЕВ НА МИЛОСТЬ

Создатель сервиса по выводу проектов на криптовалютные биржи Listing.Help Сергей Хитров напомнил о позитивных изменениях в восприятии криптовалют мировыми регуляторами. "Мы наблюдаем изменения в регулировании криптовалют в сторону их признания в правовом поле. В некоторых странах это даже движение к легализации криптовалют. В результате все больше и больше людей обращают свое внимание и интересуются цифровыми активами и начинают верить в их будущее", — сказал он.

Важным моментом является то, что в США признали биткоин формой денег. Подобный прецедент был оглашен совсем недавно в решении главного судьи окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл.

Также, PayPal активно работает и собирается внедрить переводы и хранения биткоина у себя в сервисе, что даст возможность миллионам пользователей системы взаимодействовать с криптовалютами. Плюс не стоит забывать положительные новости о разработке проектов Libra 2.0 и цифрового доллара, которые смогут привлечь ещё больше людей в криптосферу, добавил эксперт.

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ

Ближайшие перспективы для биткоина эксперты оценивают достаточно позитивно. "2 августа биткоин в моменте преодолел серьезный уровень сопротивления в 12 тысяч долларов, однако затем цена в течение нескольких минут отскочила до 10,5 тысяч долларов. Такая коррекция характерна для биткоина: она случается при достижении сильных уровней стоимости. Если важная отметка в 12 тысяч долларов будет достигнута вновь и на этот раз надолго, весьма вероятно, что дальше начнется рост биткоина до 15 тысяч долларов и даже выше", — прогнозирует финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов.

Хитров обращает внимание на информацию о том, что российские сырьевые компании планируют выпустить свои криптовалюты — стейблкоины. Первые токены будут представлены в 2021 году. "С запуском таких проектов на рынок придет очень крупный капитал, а доверие к нему очень сильно вырастет. В результате предыдущий уровень сопротивления для биткоина на отметке 14 тысяч долларов может быть протестирован уже во второй половине этого года", — говорит он.

По мнению Максименко, если второй волны коронавируса не будет, но отношения США и Китая сильно ухудшатся, биткоин сможет превысить 15-17 тысяч долларов к концу года. Взятие отметки в 20 тысяч долларов маловероятно, полагает она.

ИНВЕСТИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ

При этом они осторожно оценивают возможность инвестирования в биткоин на текущем этапе. "Время инвестировать в биткоин настало уже как лет 10 назад. Сейчас может быть не лучший момент для инвестиций. Оптимальным решением я считаю покупку определенного количества биткоинов ежемесячно вне зависимости от его курса. Ну и традиционно — ни в коем случае не вкладывать в криптовалюту все средства или их значительную часть. Это высокорисковый актив, не стоит об этом забывать", — советует Максименко.

Лучшим временем для инвестирования в биткоин был 2008 год, тогда первая криптовалюта стоила меньше доллара, согласен Кленов. В этом году удачной точкой входа был март, когда котировки первой криптовалюты опустились с 9179 до 4887 долларов.

Эксперты подчеркивают, что биткоин был и остается волатильным, и его движения зачастую непредсказуемы. Аналитик TradingView Игорь Кучма напомнил 2017 год, когда главная криптовалюта стремительно выросла до 20 тысяч долларов, и диванные гуру прогнозировали рост до 100 тысяч долларов. В итоге за 2018 год биткоин обесценился в 6 раз. Тогда весь интернет обошли фотографии китайских помоек, заполненных ставшими ненужными фермами для майнинга.

Теперь нужно быть весьма осторожным, чтобы не потерять средства. "Для последующего роста необходимо пробить уровень сопротивления на отметке в 11 200 долларов. Как бы то ни было, крипторынок нерационален. В теории биткоин должен был взлететь ещё в середине марта, но этого не произошло. Невозможно со стопроцентной точностью сказать, куда пойдет цена через пару дней. Все же необходимо следовать тренду и считать спрос и предложение", — говорит он.

В целом, эффективная стратегия при инвестициях в биткоин — долгосрочное удержание. На горизонте 5-10 лет он вырастет в сравнении с текущим уровнем. На этом пути его не раз ждут взлеты и падения, зависящие от массы факторов, которые невозможно предсказать. Однако не стоит забывать, что эмиссия биткоина ограничена. Поэтому он будет постепенно дорожать, и прогнозы в 50 тыс. за биткоин и больше отнюдь не фантастические, заключают аналитики.