МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2020 года увеличились на 6,7%, до 63 075,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло уменьшение как удельного веса рублевых пассивов (с 79,2% до 78,4%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 80,4% до 79,1%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 7,5% до 7,3%), как и доля резервов на возможные потери (с 9,0% до 8,9%), а удельный вес обязательств кредитных организаций, напротив, увеличился (с 83,6% до 83,8%).

По состоянию на 01.07.2020 в Московском регионе действовало 224 кредитные организации, в том числе 219 в Москве и 5 в Московской области (на 01.01.2020 в Московском регионе действовали 232 кредитные организации, из них 227 в Москве и 5 в Московской области).