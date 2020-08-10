МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2020 года увеличилась на 3,9%, до 4 593,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-июнь 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 343,8 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года – прибыль в размере 365,3 млрд рублей). При этом основная часть прибыли (88,9%) была получена в I квартале 2020 года. По состоянию на 01.07.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 216,2 млрд рублей (на 01.07.2019 года – убыток в размере 547,1 млрд рублей).



