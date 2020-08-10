МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник утром демонстрирует рост более чем на 2%, сохраняясь возле уровня в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.30 мск биткоин дорожает на 2,41%, до 11 981 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 2,52%, до 11 949 долларов. На долю биткоина приходится примерно 60,7% рынка. Майним мани. На биткоине снова можно неплохо заработать

Цена биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению. В ночь на понедельник, 10 августа, цена криптовалюты вновь превысила уровень в 12 тысяч долларов.

"Биткоин продолжает торговаться вблизи 12 тысяч долларов, неделя закрылась ростом примерно на 5%. Рынок выглядит настроенным на продолжение роста, многие небольшие по капитализации токены активно растут и достигают новых максимальных отметок", — заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"В позитивном сценарии биткоин должен оставаться выше 11500 долларов. В ином случае можно ожидать консолидацию в диапазоне 10500-11500 долларов", — добавил он.