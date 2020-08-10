МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Клиенты Альфа-банка столкнулись с общим сбоем в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в чате поддержки банка. В пресс-службе кредитной организации пояснили, что технические проблемы связаны с обновлением программного обеспечения.

"Сейчас проходит общий сбой, приносим свои извинения", — сказано в сообщении в чате.

В частности, корреспондент РИА Новости столкнулся с проблемами в работе мобильного приложения банка — не отображалась история операций, не было возможности подтвердить сумму перевода и проверить, дошли ли средства.

Клиенты банка также сообщают о проблемах с историей операций в Twitter. Представитель кредитной организации в соцсети отметил, что банк о "проблеме знает, бросил все силы на ее решение".

"Часть клиентов Альфа-банка столкнулась с проблемами при отображении истории операций в мобильном приложении. Это связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения, и в ближайшее время история вновь станет доступной. Все другие операции проводятся в нормальном режиме", — прокомментировали агентству в пресс-службе банка.