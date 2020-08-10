МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Кредитование юридических лиц российскими банками в июле выросло на 1,3%, физических лиц — на 1,7%, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

"Кредитование юридических лиц в июле 2020 года продолжало расти (с устранением фактора валютной переоценки рост за июль составил 1,3%). Рост задолженности в реальном выражении несколько превосходит показатель за аналогичный период 2019 года и значительно выше соответствующего показателя 2015 года", — сказано в документе.

Отмечается, что в июле темпы роста задолженности физических лиц также продолжили восстановление. "Суммарная задолженность по кредитам физическим лицам выросла на 1,7% (по сравнению с ростом на 0,9% в июне)", — добавил регулятор.

ЦБ также указал, что качество кредитов физлиц стабилизировалось на уровне до начала пандемии. Так, коэффициент выхода в первую просрочку показывает тенденцию к улучшению: в сегменте кредитов наличными доля ранних просрочек упала с пика в 11,7% в начале мая до 5,9% в середине июля, в ипотеке – с пика в 9,8% до 5,1% соответственно.

Кроме того, банки сохраняют стандарты ипотечного кредитования, доля ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом остается умеренной. По предварительным данным за второй квартал 2020 года, на кредиты с первоначальным взносом от 15 до 20% пришлось 28% от объема предоставленных во втором квартале кредитов, с первоначальным взносом от 10 до 15% – 6,8%.