МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Большинство страховых компаний РФ включают лечение от коронавируса COVID-19 в стандартную медицинскую страховку для выезжающих за рубеж, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Подавляющее большинство страховых компаний включают COVID-19 в стандартный страховой медицинский полис, поскольку COVID-19 — это не какой-то специальный вирус, какой-то специальный штамм, он проходит в разряде "грипп, ОРВИ и другие вирусные заболевания", — рассказала она.

По ее словам, страховые компании также включают в полис оплату лечения в больнице, а также обратную дорогу, если турист заболел и просрочил время своего возвращения к месту проживания.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.