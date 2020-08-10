МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. После исторического рекорда по объему квартальный прибыли в начале 2020 года результат второго квартала оказался достаточно слабым.

Согласно данным Банка России, суммарная прибыль банков по итогам второго квартала составила лишь 175 миллиардов рублей против 612 миллиардов рублей в январе-марте 2020 года. При этом объем прибыли второго квартала стал слабейшим за последние десять кварталов (с конца 2017 года). Слабый результат второго квартала объясняется несколькими факторами. Во-первых, в конце первого квартала сильно ослаб рубль, что вызвало валютную переоценку и значительную прибыль у отдельных банков, однако во втором квартале рубль отыграл часть потерь, как следствие, наблюдался обратный эффект. Во-вторых, из-за коронавируса были введены ограничения для населения и бизнеса, которые привели к потере доходов компаниями и физическими лицами и росту просрочки, на этом фоне банкам пришлось создавать резервы на возможные потери. В-третьих, рекордная прибыль первого квартала привела к росту отчислений по налогу на прибыль, который платится с временным лагом и период выплат пришелся на начало второго квартала. При этом стоит отметить, что прибыль российского банковского сектора в июне выросла до 79 миллиардов рублей, против 45 и 51 миллиарда рублей в мае и апреле, что может свидетельствовать об адаптации к новым реалиям.

В целом за шесть месяцев российские банки суммарно заработали 787 миллиардов рублей, что на 20% меньше результата прошлого года, но все-таки больше чем за шесть месяцев в 2018 и 2017 годах.

На скользящем 12 месячном отрезке прибыль немного снизилась, но продолжает находиться на достаточно высоком уровне. С 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года банковский сектор заработал прибыль в размере 1,8 триллиона рублей. Для сравнения, на 1 апреля 2019 года прибыль за 12 месяцев составляла 2,06 триллиона рублей (является историческим рекордом), на 1 января – 2,04 триллиона рублей, а на 1 июля 2019 года – 1,7 триллиона рублей.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев тоже немного снизилась. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 июля 2020 года рентабельность активов составила 1,86% против 2,17% на 1 января и 1,89% на 1 июля 2019 года. При этом рентабельность капитала на 1 июля составила 16,8% против 19,6% на начало года и 17,1% на 1 июля 2019 года. Таким образом, коронавирус достаточно сильно сказался на прибыльности банковского сектора.

Почти все банки в рейтинге прибыльны

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 июля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 июля 2020 года (они контролируют 99% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов по итогам второго квартала 2020 года немного снизилась. Из представленных в текущем рейтинге банков во втором квартале прибыль получили 172 банка или 86% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 апреля 2020 прибыль получили 88% банков, а на 1 января – 90,5%. При этом доля прибыльных банков в ТОП-200 по объему актов хоть и снизилась, но находится на достаточно хорошем уровне по меркам этого временного интервала предыдущих лет. В частности, во втором квартале 2019 года прибыль получили 86,5% банков, а за аналогичных период 2018 и 2017 годов – 80% и 74,5% соответственно.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась умеренно, в пределах 14 процентных пунктов (от 76% до 90%). При этом наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки из ТОП-100 у каждой из групп (ТОП-50 и с 51 по 100 места) доля была одинаковой – 90%. Тогда как у двух оставшихся банковских групп – с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль показали 88% и 76% банков соответственно. Таким образом, среди крупных кредитных организаций доля прибыльных банков была ощутимо больше.

Наиболее прибыльным в абсолютном выражении банком стал Сбербанк, финансовый результат до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев составил 917 миллиардов рублей. По отношению к результату на 1 июля 2019 года прибыль лидера банковского сектора снизилась почти на 100 миллиардов рублей или на 9,8%. Вторым в рейтинге по объему прибыли стал Банк ВТБ, который за последние 12 месяцев заработал 149 миллиардов рублей. Прибыль Банк ВТБ относительно предыдущего года снизилась вдвое или на 150 миллиардов рублей. АЛЬФА-БАНК стал третьим по размеру прибыли в рейтинге с финансовым результатом в 136 миллиардов рублей. Таким образом, суммарная прибыль тройки наиболее прибыльных банков обеспечила 66% от общей прибыли банковского сектора за последние 12 месяцев.

На четвертом и пятом местах по абсолютному объему прибыли расположились Банк ГПБ (Газпромбанк) и Банк ФК Открытие, однако объем их прибыли за 12 месяцев уже значительно меньше, чем у лидеров. Так, финансовый результат Банка ГПБ по состоянию на 1 июля составил 55 миллиардов рублей, а Банка ФК Открытие – 43 миллиарда рублей. В целом же в рейтинге присутствуют 20 кредитных организации, прибыль (до налогов) которых за последние 12 месяцев превысила 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 июля 2019 года 19 банков смогли заработать более 10 миллиардов рублей. При этом количество банков с прибылью более 1 миллиарда рублей заметно снизилось. В частности, в рейтинге на 1 июля уровень в 1 миллиард прибыли смог преодолеть 81 банк против 97 на 1 июля прошлого года.

Медианная рентабельность снизилась

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков, включенных в рейтинг, на 1 июля 2020 года составила 1,47%. Для сравнения, на 1 января медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 2,1%, а на 1 июля 2019 года – 1,75%. Снижение медианной рентабельности оказалось большим, чем рентабельности в целом, что свидетельствует о заметном снижении финансового результата у средних банков и у ряда крупных кредитных организаций. В целом из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 июля 2020 года, по сравнению результатом на аналогичную дату 2019 года, приростом рентабельности характеризовалось 45% банков.

Частные банки опять самые рентабельные

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственные, частные и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов на скользящем 12 месячном отрезке. Рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 2,2%. Тогда как у госбанков и банков с контрольным иностранным участием рентабельность активов была 1,8% и 1,6% соответственно. Таким образом, второй квартал подряд частные банки опережают иностранных в рентабельности активов. Стоит отметить, рентабельность активов иностранных банков была наибольшей в 2018 и 2019 годах.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стал Банк МБА-Москва, рентабельность активов которого по итогам первого квартала составили 32,6%. Рост прибыли и рентабельности Банка МБА-Москва обусловлен расформированием резервов на возможные потери по межбанковским кредитам. Таким образом, Банк МБА-Москва является номинальным лидером рейтинга. Второй в рейтинге по рентабельности активов стала НКО "Яндекс.Деньги", с рентабельностью активов в 17,2%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: Киви Банк и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (13,2% и 10,2% соответственно). Стоит отметить, что кредитные организации со 2-го по 4-е места имеют схожую бизнес модель, они обслуживают электронные платежные системы, и в некотором смысле являются центрами прибыльности более крупного бизнеса, активы которого не учитываются в отчетности данных кредитных организаций.

Наиболее слабую рентабельность активов во втором квартале 2020 года среди банков, включенных в рейтинг, продемонстрировал Интерпромбанк, рентабельность активов которого составила —12%. Слабый результат Интерпромбанка объясняется ростом резервов на возможные потери. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли Эс-Би-Ай Банк и МИнБанк, рентабельность активов которых составила —8,2% и —7,8% соответственно. На четвертом месте расположился РГС Банк, с результатом – —6%, Балтинвестбанк замыкает пятерку (-5,1%). Таким образом, большинство банков с убытками – санируемые банки.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по-прежнему пока нет полной определенности с дальнейшим развитием пандемии и соответственно динамики прибыли банков. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что прибыль продолжит восстанавливаться, однако процесс восстановления будет продолжительным, как следствие, по итогам года суммарная банковская прибыль будет существенно меньше, чем в 2019 году, и скорее всего, может не дотянуть до результата 2018 года (1,34 триллиона рублей). При этом рентабельность активов банковского сектора может оказаться ниже 1,5%.