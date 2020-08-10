МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банки начинают самостоятельно списывать средства со счетов клиентов для оплаты ЖКХ и прочих регулярных платежей. Новый механизм предполагает, что деньги со счетов граждан будут автоматически списываться по запросу получателя. По данным РБК, на данный момент сервис опробуют на площадке ассоциации "ФинТех", которая была создана по инициативе Банка России.

В частности, новый формат переводов может быть использован при оплате услуг ЖКХ, платежей по кредитам и других оплачиваемых клиентами банков подписок. Воспользоваться новым сервисом смогут и физические, и юридические лица.

Работать это будет по следующему принципу. Клиент банка в своем личном кабинете выставляет платежное требование плательщику, который ранее дал свое согласие на списание денег с его счета. Банки будут проверять условия и наличие такого согласия. Если все в порядке, платеж проходит без подтверждения со стороны клиента.

УДОБНО БУДЕТ ВСЕМ

Возможность списания средств со счета в банке автоматически без предварительного запроса согласия уже достаточно скоро получит свое юридическое и технологическое развитие, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Таким образом, будут производиться регулярные платежи за жилищно-коммунальные услуги, кредиты, онлайн-сервисы и иные услуги при наличии заявления плательщика, которое будет оформляться им единожды в соответствии с установленными требованиями, говорит член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер.

"Данный тренд обусловлен даже не тем, что россияне перестали платить вовремя, а удобством и эффективностью таких транзакций, когда граждане освобождаются от обязанности самостоятельно с определенной периодичностью "в ручном режиме" осуществлять платежи по разным счетам за оказанные услуги. Рассматриваемое нововведение в целом отражает особенности общественного развития, состоящие во всеобщей цифровизации и переходе в онлайн", — говорит она.

Для подключения опции по автоматическому списанию средств достаточно будет один раз подписать согласие, которое впоследствии станет основанием для таких регулярных платежей.

Подобная система "автоплатежа" уже несколько лет успешно эксплуатируется операторами сотовой связи: она удобна для клиентов (не забывают пополнить счёт мобильного, не остаются без связи при "нуле") и выгодна для операторов: повышается средняя выручка на абонента (ARPU) и сокращается отток пользователей", — напомнил финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.

"В ЖКХ несвоевременная оплата далеко не сразу ведет к отключению сервиса, но для некоторых потребителей новация была бы удобна: не надо вспоминать о периоде оплаты, искать квитанции и т.д.", — сказал он.

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ?

Эксперты указывают, что технически механизмы реализовать новацию у банков имеются. Поэтому скорость выхода на массовый характер предоставления услуги зависит от поставщиков услуг: крупные сетевые операторы могут реализовать доработки за 3-6 месяцев, а мелким УК остаётся надеяться только на доработки ГИС ЖКХ, говорит Ромашевский.

По мнению экспертов, в самое ближайшее время оплата ЖКХ "по умолчанию" может стать очень популярной и востребованной у населения услугой. Она позволит снять с себя ежемесячные заботы по перечислению средств и, возможно, снизить банковскую комиссию за эту услугу. Поскольку новый способ перевода средств не требует дополнительного подтверждения транзакций, комиссия может быть минимизирована. Банки могут сделать россиян должниками по давно забытым счетам

При этом юристы подчеркивают, что ни о каком списании без согласия граждан речи не идет. Подобная система в рамках текущего законодательства может быть только добровольной: клиент дает банку согласие на списание средств в сумме, представляемой управляющей компанией или ресурсоснабжающими организациями. Можно также установить предельную сумму и частотность перевода, чтобы застраховаться от бухгалтерских ошибок УК и необоснованно высоких счетов, указал Ромашевский.

"Законность списания средств по расчетным операциям была и будет основана исключительно на волеизъявлении собственника денежных средств. Поэтому речь не идет о безакцептном списании задолженности по требованиям кредитора", — согласен адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов.

Он также указал, что инициатива является дальнейшим развитием тренда на развитие клиентских сервисов. Исходя из этого, по требованию клиента банка последний сможет не только производить удержания, но и прекратить их.