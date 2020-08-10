МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Банк России смягчил для кредитных организаций условия выдачи необеспеченных потребкредитов с 1 сентября; а также смягчает требования к выданным до 31 августа 2019 года необеспеченным ссудам, что даст банкам 168 миллиардов рублей капитала, говорится в сообщении регулятора.

"В целях поддержания розничного кредитования в данных условиях Банк России снижает значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что снижение надбавок в наибольшей степени коснется наименее рискованных заемщиков с низким показателем долговой нагрузки, поэтому новая структура надбавок по-прежнему будет дестимулировать рост закредитованности. При этом в результате снижения уровня надбавок не будет происходить увеличения требований к капиталу по кредитному портфелю по мере предоставления банками новых кредитов, что будет способствовать поддержанию устойчивых темпов роста кредитования и доступности кредитов для граждан.

"Для компенсации уже реализовавшихся проциклических потерь кредитных организаций, связанных с ухудшением качества портфеля необеспеченных потребительских кредитов, а также потенциальных потерь по реструктурированным кредитам физических лиц Банк России в соответствии с контрциклическим подходом проведения макропруденциальной политики отменяет надбавки к коэффициентам риска по выданным по 31 августа 2019 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях", — указал регулятор, добавив, что отмена данных надбавок эквивалентна увеличению капитала банков на 168 миллиардов рублей.

Кроме того, Банк России принял решение не продлевать ограничение эквайринговой комиссии для онлайн-покупок, введенное во время пандемии коронавируса..

"Банком России также принято решение о прекращении действия установленных на период пандемии ограничений на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг", — сказано в сообщении регулятора.

Данная мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли, подчеркнули в ЦБ. В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты.

Установленное ограничение размера эквайринговой комиссии за счет снижения издержек на прием банковских карт уменьшает заинтересованность торгово-сервисных предприятий во внедрении оплаты с использованием системы быстрых платежей, полагают в Банке России.

Также ЦБ рекомендовал банкам РФ до 31 декабря продолжать реструктурировать кредиты малому и среднему бизнесу (МСП) по своим программам, без пеней и штрафов.

"Банк России рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) субъектов МСП в рамках собственных программ, не назначать в период до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам", — сказано в сообщении.

Банкам рекомендовано до 31 декабря 2020 года реструктурировать кредиты и займы путем изменения валюты с иностранной валюты на рубли в случае обращения заемщика — субъекта МСП.