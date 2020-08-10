МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ до конца года продлил банкам нормативные послабления при создании ими резервов по кредитам физлицам, однако полностью резервы по таким ссудам должны быть сформированы до 1 июля следующего года, также регулятор продлил некоторые меры поддержки кредитования бизнеса.

"Кредитным организациям до 31 декабря 2020 года предоставлена возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным и не рассчитывать показатель долговой нагрузки", — сказано в сообщении Центробанка.

Однако регулятор отметил, что резервы по этим ссудам должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года. Кроме того, кредитным организациям, также до 31 декабря, предоставлено право не применять макропруденциальные надбавки в отношении кредитов, выданных заемщикам, подтвердившим факт заболевания коронавирусом.

Банк России также разрешил банкам сформировать резервы по реструктурированным до 30 сентября в связи с пандемией коронавируса кредитам нефинансовым организациям (за исключением ссуд малому и среднему бизнесу) до 1 апреля 2021 года. До конца года продлена и рекомендация реструктурировать кредиты компаний через их конвертацию в рубли, а резервы по ним должны быть сформированы до 1 апреля 2021 года.

Регулятор также до 31 декабря продлил право банков использовать для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к первой и второй категории качества, оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 1 января 2020 года.

Наконец, ЦБ РФ продлил действие мер, направленных на облегчение выдачи банками валютных кредитов производителям лекарств и медицинских товаров, до 31 декабря 2021 года.