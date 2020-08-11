МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2020 года выросла на 5,4%, до 16 591,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения увеличились на 2,8%, до 14 899,5 млрд рублей, значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций снизилась с 24,5% до 23,6%.

В I полугодии 2020 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, возросла (с 73,8% до 74,4%), а доля рублевых депозитов физических лиц, напротив, несколько уменьшилась (с 74,6% до 74,5%) в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 18,9%, до 7 607,7 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона за I полугодие 2020 года вырос с 10,8% до 12,1% на 01.07.2020.