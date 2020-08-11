МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в I полугодии 2020 года выросла на 5,9%, до 31 287,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах уменьшился до 49,6% (на 01.01.2020 – 50%).

За I полугодие 2020 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 6,3%, до 19 125,0 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах практически не изменился (30,3% на 01.07.2020).

Розничные кредиты в анализируемом периоде увеличились на 4,9%, до 9 521,8 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций снизилась с 15,4% до 15,1%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.07.2020 составила 99,1%.



