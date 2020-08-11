МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,151 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Прибыль до налогообложения снизилась на 22,6% и составила 7,601 миллиарда рублей. Чистый процентный доход банка снизился на 8% — до 19,293 миллиарда рублей, операционные доходы увеличились на 10,4%, до 26,686 миллиарда рублей.

Операционные расходы банка за первое полугодие выросли на 15,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,859 миллиарда рублей.

Собственный капитал "Юникредит банка" с конца 2019 года вырос на 3% и по состоянию на 30 июня составил 219,678 миллиарда рублей. Активы выросли на 17,1% — до 1,436 триллиона рублей, обязательства — на 20,1%, до 1,216 триллиона рублей.

"Юникредит банк" — универсальная кредитная организация, входит в перечень системно-значимых банков РФ. Банк работает в России с 1989 года.