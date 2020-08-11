МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России предложил россиянам и компаниям пройти опрос для оценки уровня информационной безопасности услуг и сервисов кредитных организаций, полученные результаты ЦБ намерен учитывать в надзорной работе, говорится на сайте регулятора.

ЦБ предлагает банковским клиентам оценить, как банк информирует о правилах безопасного использования сервисов, насколько они уверены в безопасности их персональных данных и насколько эффективны действия кредитной организации в случае тех или иных инцидентов.

"Результаты опроса позволят получить срез мнений клиентов банков об уровне защиты их средств и персональных данных, а также помогут выяснить, осведомлены ли клиенты банков о новых финансовых технологиях и правилах безопасного пользования услугами (киберграмотность)", — отметил регулятор.

Банк России пообещал, что проанализирует полученную информацию, "будет учитывать ее в надзорной работе и при планировании регуляторных мер по предотвращению рисков, связанных с информационной безопасностью".