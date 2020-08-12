МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в I полугодии года выросла на 2,9%, до 6 785,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило исключительно увеличение МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 4%, до 6 122,9 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде сократилась с 11,2% до 10,8% на 01.07.2020.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за 1 полугодие 2020 года выросла на 8,0%, до 7 420,9 млрд рублей. Динамику показателя определило в первую очередь увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-нерезидентам (на 19,4%, до 1 868,8 млрд рублей). Доля МБК в активах банков увеличилась с 11,6% до 11,8%.



