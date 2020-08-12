МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в I полугодии 2020 года выросли на 2,8%, до 6 651,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах снизился с 11% до 10,5% на 01.07.2020. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации, долговые обязательства нефинансовых организаций-нерезидентов, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Портфель долевых ценных бумаг на 01.07.2020 составил 333,6 млрд рублей, сократившись за 1 полугодие 2020 года на 9,6%, что в первую очередь было вызвано уменьшением вложений в долевые ценные бумаги российских нефинансовых организаций.



