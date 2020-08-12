МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в I полугодии 2020 года выросла на 20,7%, до 3 844,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло за счет роста средств на корреспондентских счетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.07.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась до 6,1% (4,9% – на 01.07.2019).



