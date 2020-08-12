МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" досрочно вернул заем Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на сумму 14 миллиардов рублей, опережая график, установленный планом финансового оздоровления, более чем на год, сообщает банк.

Как уточняется в сообщении, банк воспользовался правом на досрочный возврат займа в сумме 14 миллиардов рублей в связи с тем, что "процедура финансового оздоровления проходит успешно, а план финансового оздоровления выполняется с опережением".

"Нынешнее решение о досрочном возврате одного из займов является продолжением реализуемой банком стратегии, направленной на успешное проведение финансового оздоровления и дальнейшее развитие банка. При текущей конъюнктуре процентных ставок данное решение экономически обоснованно", – заявил председатель правления банка "Уралсиб" Константин Бобров, слова которого приводятся в релизе.

Возвращенный заем — это один из займов, предоставленных банку Агентством по страхованию вкладов в 2015 году в рамках проведения процедуры финансового оздоровления. Оставшиеся займы планируется погасить в соответствии с их договорным сроком, сообщили в банке.

Банк России и АСВ в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".