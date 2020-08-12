МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Эксперты Общероссийского народного фронта просят Центробанк проверить соблюдение банками закона о кредитных каникулах, заявила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

В Народном фронте обратили внимание на многочисленные жалобы заемщиков, которые поступают в консультационный центр ОНФ по кредитным и ипотечным каникулам. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются заемщики, общественники выделяют неоднократные "потери заявок" клиентов об оформлении кредитных каникул, навязывание собственных программ рассрочки, условия которых значительно хуже предусмотренных федеральным законом, отказы в отмене навязанных программ рассрочки. В результате граждане несут финансовые потери из-за невозможности воспользоваться законным правом на снижение платежей при падении доходов.

"Мы считаем, что в сложный для всех, и в первую очередь для граждан, период должной реакции правоохранительных и надзорных органов на массовые нарушения прав потребителей финансовых услуг по данным фактам не было… Мы передали коллегам из ЦБ имеющиеся у нас сведения и ожидаем справедливого решения по отношению к гражданам", – сообщила Лазарева.