МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Дочерняя структура Промсвязьбанка, "ПСБ-Форекс", готовится к подаче заявления в Банк России на добровольное аннулирование лицензии, говорится в сообщении на сайте компании.

"ООО "ПСБ-Форекс" настоящим уведомляет о принятом решении Единственным участником ПАО "Промсвязьбанк" отказаться от осуществления деятельности форекс-дилера. В настоящее время ООО "ПСБ-Форекс" готовится к подаче заявления в Банк России на добровольное аннулирование лицензии Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера", — уведомляет компания.

Клиентов просят в срок до 30 сентября направить уведомление о расторжении договора, а также заблаговременно закрыть позиции и погасить задолженность.