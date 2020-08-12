МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ поддержал предложение банков по переносу сроков перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения до 2025 года, планирует направить соответствующие предложения в правительство и администрацию президента, говорится в сообщении профильной ассоциации.

В конце июня Ассоциация банков России выступила с предложением отложить на четыре года перевод кредитных организаций на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.

По приблизительным оценкам, которые тогда озвучивала ассоциация, банки должны будут разово потратить более 700 миллиардов рублей на процедуру замещения, а с учетом сжатых сроков сумма может возрасти еще больше. При этом в условиях снижения доходов бизнеса и населения затраты на замещение программного обеспечения и оборудования будут перенесены на клиентов из-за подорожания некоторых банковских продуктов и услуг.

"В связи с поступающими запросами субъектов кредитно-финансовой сферы Банк России планирует направить в правительство Российской Федерации и в администрацию президента Российской Федерации предложения по переносу сроков перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры до 1 января 2025 года, а также по уточнению дальнейшего порядка перехода на преимущественное использование российского общесистемного программного обеспечения и оборудования", — говорится в ответе регулятора, поступившем в ассоциацию.