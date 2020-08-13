МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" в первом полугодии 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 46% — до 14,9 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Прибыль компании до налогообложения составила 17 миллиардов рублей, увеличившись на 50%, операционные доходы увеличились на 40% — до 28,1 миллиарда рублей. Общий совокупный доход вырос на 38% — до 14,7 миллиарда рублей.

Как указывается в отчете, стоимость активов "Дом.РФ" по итогам полугодия составила 1,02 триллиона рублей, снизившись на 3%. Собственные средства выросли на 8% — до 187,2 миллиарда рублей. Размер обязательств сократился на 5% — до 830,5 миллиарда рублей.

АО "Дом.РФ" (до 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования) было создано правительством России в 1997 году для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в "Банк "Дом.РФ".