МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Переводы физлиц из России через платежные системы во втором квартале текущего года сократились на 36% в годовом выражении, следует из статистики Банка России.

По данным регулятора, во втором квартале 2020 года из России физлица перевели 1,215 миллиарда долларов США (из них 193 миллиона в страны дальнего зарубежья и 1,022 миллиарда в СНГ), тогда как за аналогичный период прошлого года переведено было 1,891 миллиарда долларов.

В свою очередь в Россию перевели 681 миллион долларов, по сравнению со вторым кварталом прошлого года (833 миллиона долларов) это на 18% меньше. Из них 375 миллионов пришлось на страны дальнего зарубежья и еще 306 миллионов – на СНГ.

При этом средняя сумма одного перевода из России составила 230 долларов (559 долларов в дальнее зарубежье и 207 долларов в СНГ), а в Россию в среднем переводили 229 долларов (174 доллара из дальнего зарубежья и 376 из СНГ).