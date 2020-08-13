МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Системно значимые российские банки могут обязать внедрить оплату товаров и услуг по QR-коду и обеспечить проведение операций по инициативе получателя средств в рамках Системы быстрых платежей с июля 2021 года, говорится в новой редакции проекта ЦБ "О платежной системе Банка России".

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, с ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Предыдущая редакция положения ЦБ предусматривала, что возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду должна быть предоставлена клиентам банками-участниками СБП к 1 февраля 2021 года, проведения платежей между физлицами по инициативе получателя средств — к 1 июня 2021 года. Эти сроки регулятор озвучил в мартовском пресс-релизе.

"Системно значимые кредитные организации… обязаны обеспечивать возможность использования сервиса быстрых платежей своими клиентами для следующих операций:… с 1 июля 2021 года по платежам физических лиц в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров, работ и услуг с использованием реквизитов перевода, переданных получателем средств плательщику и представленных, в том числе, в виде кода (за исключением платы за жилое помещение и коммунальные услуги)", — говорится в проекте.

Также к этому сроку системно значимые банки должны обеспечить возможность использования СБП по платежам физлиц в пользу физлиц по инициативе получателя средств, по платежам юрлиц в пользу физлиц и ИП за исключением выплаты зарплаты, а также платежей юрлиц, лицевые счета которым открыты в Казначействе РФ.

Кроме того, для системно значимых банков предусматривается обязанность по внедрению Системы быстрых платежей во всех мобильных приложениях кредитной организации: для клиентов-физлиц в сроки, обозначенные выше, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей – с 1 января 2022 года.

Банки с универсальной лицензией платежи по инициативе получателя должны будут обеспечить с 1 июля 2021 года, а возможность оплаты товаров и услуг по реквизитам перевода, в том числе, в виде кода — с 1 января 2022 года.