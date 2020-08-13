МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по заявлению конкурсного управляющего ООО "Дальняя степь" Кирилла Ноготкова взыскали с двух структур европейского банковского холдинга HSBC только 388 тысяч рублей судебных расходов.

Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу Ноготкова, настаивавшего на взыскании с московского "Эйч-эс-би-си Банка" и офшорной компании HSBC Management (Guernsey) Limited более 125 миллионов рублей.

Суды признали обоснованными только расходы на оплату доставки процессуальных документов курьерской службой, услуг извещения сторон и перевода документов. Требование же Ноготкова о взыскании издержек на сумму выплаты управляющему вознаграждения в размере более 125,3 миллиона рублей они отклонили. Причем первые две инстанции указали, что оно заявлено преждевременно, а окружной суд уточнил, что управляющий вообще не имеет права на получение стимулирующего вознаграждения.

Ноготков просил возместить издержки, понесенные при рассмотрении спора о привлечении "Эйч-эс-би-си Банка" и HSBC Management (Guernsey) Limited к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве компании "Дальняя степь", фигурирующей в уголовном "деле Браудера". Ранее суды взыскали с ответчиков 1,2 миллиарда рублей.

Калмыцкая компания находилась под контролем возглавляемого Уильямом Браудером фонда Hermitage Capital. Арбитражные суды установили, что через "Дальнюю степь" фонд производил инвестиции на территории России, а ее основная функция состояла в том, что через нее фонд владел акциями "Газпрома" и других российских предприятий, которые нельзя было продавать иностранцам.

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд заявил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору. Также Браудера обвиняют в России в создании преступного сообщества.