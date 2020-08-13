МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии направил 10 обращений в правоохранительные органы по поводу руководителей и собственников финансовых организаций, сообщается в обзоре регулятора "Прекращение деятельности финансовых организаций, первое полугодие 2020 / 2019".

"В первом полугодии 2020 года Банком России в адрес правоохранительных органов направлено 10 обращений (в 2019 году – 41) с информацией о наличии в деятельности руководства и собственников финансовых организаций признаков уголовно наказуемых деяний", — отмечается там.

Среди таких признаков отмечаются, в том числе, предусмотренные следующими статьями Уголовного кодекса РФ: "Мошенничество", "Мошенничество в сфере страхования", "Присвоение и растрата", "Мошенничество в сфере кредитования", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Неправомерные действия при банкротстве", "Преднамеренное банкротство", "Злоупотребление полномочиями", "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия", уточняется в обзоре.

Также указывается, что из 10 обращений семь касаются кредитных финансовых организаций и три — некредитных.

Доля возбужденных дел по обращениям Банка России, направленным в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2020 года, составляет 73%, также отметил регулятор.