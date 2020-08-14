МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 12 августа составил 40 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные притоки в российские фонды акций и облигаций составили 40 миллионов долларов против 60 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре. В предыдущий раз чистый приток средств в инвестирующие в РФ фонды фиксировался за неделю по 24 июня, тогда он составил 10 миллионов долларов. До этого приток был за неделю по 3 июня — 160 миллионов долларов.

При этом отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю по 12 августа составил 20 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов неделей ранее. Это шестая неделя оттоков подряд.

"Мы, наконец, увидели первую неделю чистых притоков в российские акции с точки зрения совокупных глобальных потоков фондов. Притоки оказались очень небольшими, но прошедшая неделя стала лучшей с начала июня. Фонды, ориентированные на Россию, показали небольшие оттоки, в то время как фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) получили 380 миллионов долларов чистых притоков – вторая лучшая неделя с начала пандемии COVID. Сильные индексы PMI за июль подтвердили восстановление глобальной макроконъюнктуры и положили конец оттокам из акций EM (развивающихся рынков — ред.) – это позитивно", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

Для фондов облигаций GEM, по словам экспертов, прошедшая неделя также стала лучшей с начала июня — инвесторы вложили в них 716 миллионов долларов. "Притоки в фонды, ориентированные на Россию, остаются положительными 11 недель подряд. Рост доходностей UST и падение цен на золото также свидетельствуют о повышении спроса на рисковые активы, в том числе на долговые инструменты в России и на развивающихся рынках", — пишут они.