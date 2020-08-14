МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ввести в оборот новую купюру номиналом 300 рублей предложил депутат екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков.
На купюру можно нанести изображение Екатеринбурга, предлагает он Банку России.
О таком предложении Пирожков написал на своей на своей станице в соцсети "Вконтакте".
Выпуск такой купюры автор инициативы предложил приурочить к трехсотлетию Екатеринбурга.
В качестве возможных вариантов картинки на новой купюре парламентарий предлагает разметить:
- виды цирка города,
- мэрии Екатеринбурга,
- дом Н.И. Севастьянова.
По мнению автора инициатива, такая купюра стала бы отличным подарком для всего Урала.
https://1prime.ru/finance/20200814/831912867.html