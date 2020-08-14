МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ввести в оборот новую купюру номиналом 300 рублей предложил депутат екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков. 

На купюру можно нанести изображение Екатеринбурга, предлагает он Банку России. 

О таком предложении Пирожков написал на своей на своей станице в соцсети "Вконтакте".

Выпуск такой купюры автор инициативы предложил приурочить к трехсотлетию Екатеринбурга.

В качестве возможных вариантов картинки на новой купюре парламентарий предлагает разметить: 

  • виды цирка города,
  • мэрии Екатеринбурга,
  • дом Н.И. Севастьянова.

По мнению автора инициатива, такая купюра стала бы ‎отличным подарком для всего Урала.