МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ввести в оборот новую купюру номиналом 300 рублей предложил депутат екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков.

На купюру можно нанести изображение Екатеринбурга, предлагает он Банку России.

О таком предложении Пирожков написал на своей на своей станице в соцсети "Вконтакте".

Выпуск такой купюры автор инициативы предложил приурочить к трехсотлетию Екатеринбурга.

В качестве возможных вариантов картинки на новой купюре парламентарий предлагает разметить:

виды цирка города,



мэрии Екатеринбурга,

дом Н.И. Севастьянова.



По мнению автора инициатива, такая купюра стала бы ‎отличным подарком для всего Урала.