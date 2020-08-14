МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Московский областной банк начал процедуру присоединения столичного "Финанс бизнес банка", говорится в сообщении ЦБ РФ.

Оба банка с 2014 года проходят процедуру финансового оздоровления, санатором является "СМП банк".

"Банк России сообщает о получении уведомления ПАО "Мособлбанк" о начале процедуры реорганизации кредитных организаций", — говорится в сообщении. Отмечается, что акционер принял решение о реорганизации в виде присоединения "Финанс бизнес банка" к Мособлбанку 12 августа.

Московский областной банк был создан в 1992 году и, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля занимал 27-е место среди российских банков с активами в размере 435 миллиардов рублей. "Финанс бизнес банк" работает в Московском регионе и на 1 июля занимал 168-е место в банковской системе с активами в размере 14,8 миллиарда рублей.