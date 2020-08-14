МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российские банки в июле одобрили менее половины полученных заявок на выдачу ипотеки, это стало самым низким результатом как минимум с 2016 года, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй.

По данным компании, в июле уровень одобрения кредитных заявок по ипотеке снизился до 47%, за месяц снижение составило 6 процентных пунктов, с начала года — 15 процентных пунктов. При этом год назад уровень одобрения находился на отметке в 56,1%. В компании также добавили, что июльский уровень стал самым низким результатом как минимум с 2016 года: последний считываемый показатель – 70,3% в феврале 2016 года.

"Уровень одобрения начал снижаться в апреле 2020 года, с момента введения карантинных мероприятий, и продолжается до сих пор. Поскольку процесс предварительной обработки заявок на ипотеку довольно долгий, сейчас мы тоже наблюдаем последствия апрельских событий. Но также на снижение уровня одобрения повлиял рост числа заявок, вызванный введением госпрограммы выдачи ипотечных кредитов под 6,5%", — прокомментировал данные РИА Новости директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Согласно опубликованному НБКИ исследованию, банки ужесточили в июле выдачу потребкредитов, по которым одобрялось 31% заявок против 32% в июне, хотя по отношению к уровню до пандемии уровень одобрения вырос на 1 процентный пункт. Банки также стали менее охотно выдавать и автокредиты: если в марте одобрялось 37% заявок на данный вид ссуд, то в июне лишь 32%, а в июле — 31%.

В то же время банки смягчили свою политику по POS-кредитам, доля одобрения которых за последний месяц выросла на один процентный пункт, до 23%, однако показатель еще и не вернулся на мартовский уровень, когда одобрялось 26% обращений. Уровень одобрения кредитных карт во время пандемии сократился, но уже в июне восстановился до 26%, оставшись и в прошлом месяце на данной отметке.

По данным НБКИ, россияне в прошлом месяце подали 13,3 миллиона заявок на получение кредитов, что на 6% больше показателей июня. При этом драйвером спроса стала ипотека – рост заявок по сравнению с июнем достиг 21,3%.