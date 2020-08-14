Банк России призвал страховщиков проверять техосмотр у клиентов, купивших ОСАГО без него
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Банк России рекомендует страховщикам самим проверять данные о прохождении техосмотра (ТО) теми клиентами, которые оформили полис ОСАГО во время пандемии без предоставления диагностической карты, говорится в сообщении регулятора.
Во время пандемии была принята поправка в закон об ОСАГО, позволившая приобретать полис без предоставления диагностической карты или свидетельства о прохождении технического осмотра. Это было нужно, чтобы люди могли продолжать пользоваться автомобилями в условиях самоизоляции, когда пункты ТО были закрыты.
Однако автовладелец все же обязан пройти техосмотр — не позднее, чем через месяц после снятия ограничений в его регионе, и обязательно до 31 октября 2020 года. Если водитель не пройдет ТО и станет виновником ДТП, то страховщик может взыскать с него сумму уплаченного ущерба по полису в порядке регресса. Оговаривалось, что страхователь должен предоставить страховщику соответствующий документ.
Как напомнили в ЦБ, данные о прохождении ТО операторы техосмотра обязаны направлять в автоматизированную информационную систему, причем не позднее, чем через сутки после процедуры.
"Банк России рекомендует страховщикам самостоятельно получать из автоматизированной информационной системы сведения о прохождении техосмотра теми автовладельцами, которые оформили полис ОСАГО в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года без диагностической карты", — говорится в сообщении.
При наличии документа о прохождении ТО, предоставленного самим клиентом, страховщик может руководствоваться и этими сведениями, отмечает ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20200814/831914544.html