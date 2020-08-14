МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать не содержащие баланс счета смс-сообщения о переводах от других физлиц в прежнем режиме, сообщил банк в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу в колл-центре Сбербанка сказали РИА Новости, что банк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты: теперь клиенты с бесплатной версией "Мобильного банка" будут получать по смс только пароли и коды для входа в "Сбербанк онлайн" или оплаты на сайтах, а для остальных уведомлений им надо подключить платный пакет. В колл-центре об этом не упомянули, но бесплатная версия смс-банка присылала и сообщения о переводах, хотя и без указания баланса счета.

"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится", — разъяснил банк.

Он отметил, что большинство клиентов уже использует новую модель информирования с расширенным функционалом в "Сбербанк онлайн".

"Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода. В СБОЛе сервис уведомлений продолжает развиваться, появляются новые удобные сервисы — например, информация по операциям с вкладами. Также теперь вместо многочисленных смс-оповещений клиент будет получать пуш-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении", — пояснил банк.