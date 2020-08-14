МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении бывшей микрофинансовой компании (МФК) "Кредит 911", следует из опубликованного в пятницу определения суда.

Центробанк в декабре исключил ООО МФК "Кредит 911" из реестра микрофинансовых организаций, а в марте подал в суд заявление о банкротстве компании. В июле наименование организации было изменено на ООО "Кредит 911".

Как установил суд, активы должника составляют 364,5 миллиона рублей, а обязательства превышают 387 миллионов, в связи с чем имеются признаки банкротства. Суд назначил временным управляющим должника Кирилла Бодрова. Рассмотрение дела о банкротстве по существу состоится 15 марта.

Компания "Кредит 911" известна тем, что сотрудник ее коллекторского отдела, по сообщениям СМИ, в прошлом году собирался встречаться с Арнольдом Шварценеггером, чтобы убедить его погасить долги перед кредиторами компании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей фильм "Вий". Кстати, заявление о привлечении Шварценеггера и Джеки Чана к субсидиарной ответственности по долгам этой кинокомпании путем взыскания с них около 217 миллионов рублей подавал тот же Кирилл Бодров, бывший тогда конкурсным управляющим РФГ.

После освобождения Бодрова от обязанностей по его просьбе новый конкурсный управляющий РФГ Наталья Никифорова отозвала иск к голливудским звездам.