МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, новый офис будет заниматься сопровождением инвестиционного бизнеса и реализацией проектов в направлении исламского финансирования, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

Ранее, в мае, первый зампред правления банка Александр Ведяхин сообщил РИА Новости, что банк до конца года намерен открыть представительство в ОАЭ, уже сформировал бизнес-план и бюджет.

"Мы подали документы на регистрацию офиса в Абу-Даби, в ближайшее время ждем решения уполномоченного органа по этому вопросу и хотели бы открыть офис до конца года. Новый офис будет заниматься сопровождением инвестиционного бизнеса и реализацией проектов наших клиентов в направлении исламского финансирования, сотрудничая с фондами, банками и компаниями на Ближнем Востоке", — сказал Попов.