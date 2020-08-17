МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Так, кредитная организация снизила ставки по вкладу "Сохраняй": теперь максимальная ставка составляет 3,5% вместо 3,65%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 1-2 года на сумму от 400 тысяч рублей. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, например, 3 года, то ставка составит уже 3,2% вместо 3,3%.

Одновременно со снижением ставок по базовым вкладам банк запустил промо-вклад "Встречай осень" с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 30 сентября на срок до 2 лет. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей.

Сбербанк в начале июля уже уменьшал ставки по рублевым вкладам.