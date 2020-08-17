МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк — Сбербанк — оставил для своих клиентов только один вид вклада в долларах США.

Его можно открыть на срок не менее 6 месяцев.Раньше его можно было открыть на три месяца.

Ранее клиенты кредитной организации могли также открыть долларовые вклады "Пополняй" и "Управляй", а также могли разместить валюту на срок от 3 месяцев.

"В долларах можно открыть только вклады "Сохраняй" либо "Сохраняй онлайн" на срок от 6 месяцев", — сообщили в колл-центре.

Данный вклад нельзя пополнять или производить с него частичные снятия средств. На сайте и в мобильном приложении банка также пропала информация о долларовых вкладах банка кроме "Сохраняй".

Ранее в понедельник банк сообщил о снижении ставок по вкладам. Теперь максимальная ставка по базовой линейке вкладов Сбербанка составляет 3,5%.